БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб считает необходимым подумать о перезапуске посреднической роли Турции в экспорте украинского зерна. Румынский премьер заверил, что украинское зерно не оседает в его стране

"Турция наш важный партнер…. Она продемонстрировала способность выполнять роль посредника, в частности, в вопросе экспорта украинского зерна. Сейчас этот вопрос заблокирован. Но нам необходимо подумать, как перезапустить диалог", — сказала бельгийский министр перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза, на которой, в том числе, обсуждают отношения ЕС с Анкарой.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.