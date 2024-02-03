МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Предоставляемой сейчас Евросоюзом помощи Киеву недостаточно, она должна составлять 1% от всего европейского ВВП, что примерно равнялось бы 160 миллиардам евро, считает экс-посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник. "Атака очарованием". Стало известно, кто убедил Орбана помочь Украине

Он отметил, что в этом году федеральное правительство Германии выделило на вооружение 7 миллиардов евро.

"Это на самом деле впечатляюще. Только, к сожалению, этого все еще недостаточно <…> Срочно необходимо поставить более высокую цель: 1% от ВВП ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год", — заявил Мельник в интервью телеканалу NTV.

Он также указал на необходимость поставок Киеву крылатых ракет Taurus и немецких истребителей Eurofighter и Tornado, пояснив, что в поддержке Украины "никаких ограничений быть не должно".

Кроем того, Мельник отметил, что Украине требуется не только военная, но и дипломатическая помощь и он хотел бы видеть значительно больше дипломатической инициативы от западных стран и других игроков, например, Пекина и Бразилии.

Дипломат также подчеркнул, что Украина сейчас не готова пойти на прямые переговоры с Россией.

"Прямых переговоров между Украиной и Россией на данный момент быть не может", — заключил он.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.