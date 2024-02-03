КИШИНЕВ, 3 фев — ПРАЙМ. Ввод таможенных пошлин для экономических агентов из Приднестровья стал одним из шагов по реинтеграции региона, заявил в эфире телеканала Rlive спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. В Молдавии не исключили закупку газа у России

Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили об отмене льгот, предоставленных приднестровскому бизнесу при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. В Тирасполе расценили это как экономическое давление на непризнанную республику, прошли протестные митинги.

"Решение приднестровской проблемы будет зависеть от тех событий, что сейчас происходят на Украине. Но, в тоже время, мы можем продвигаться в плоскости экономической, гуманитарной, социальной, финансовой области. Введение таможенных пошлин — это один из примеров, экономические агенты выполнили требования, которые определяет таможенный кодекс, они понимают, что только так можно проводить экспорт и импорт", — сказал Гросу.

Он отметил, что в социальной сфере также есть сотрудничество — граждане Молдавии, живущие в ПМР, получают пенсии, пособия, документы.

"В финансовой сфере есть открытость, но для этого нужно соблюдать все нормы транспаретности и прозрачности. Есть законодательство, которое предотвращает отмыванию денег и т.д.", — сообщил Гросу.

Ранее Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что таможенные пошлины увеличат стоимость ввозимых в Приднестровье товаров. По его словам, в ПМР это расценили как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. В Кишиневе назвали условие для обеспечения Приднестровья газом

"Введение таможенных пошлин Республики Молдова является элементом двойного налогообложения. Конечно же, прежде всего, изъятие пошлины увеличит стоимость ввозимых товаров, то есть оно скажется на потребителях, изменит конкурентные условия наших экономических агентов и в некоторых случаях даже не позволит использовать товары, ввозимые в Приднестровье с учетом двойного налогообложения, потому что они будут слишком дороги, как для внутреннего использования, так и для последующей реализации", — сказал Оболоник.

Первый вице-премьер ПМР назвал введение таможенных пошлин Молдавией — ударом по экономической активности и потребительским возможностям населения Приднестровья. По его словам, такие действия Кишинева снизят конкурентоспособность и экономические возможности импортеров.

"Разумеется, предприниматели, получая двойной сбор пошлины, то есть с учетом взимания пошлины в Республике Молдова, так или иначе постараются переложить эти расходы на потребителей, если это касается торговли. Разумеется, наше население, обладая низкими доходами, не готово встречаться с подобным ростом цен. Однозначно, государство будет предпринимать дополнительные шаги, связанные с необходимостью поддержки предпринимателей Приднестровья", — отметил Оболоник.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.