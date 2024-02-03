МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Страны Запада планируют выпуск долговых обязательств, которые будут способствовать дальнейшему финансированию Украины, при этом российские активы задействуют в форме поддержки для погашения долга, сообщило британское издание Financial Times со ссылкой на источники. В США оценили последствия конфискации российских активов

"Западные правительства разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга", — отмечает газета.

Кроме того, источники сообщили, что поддерживающая Киев коалиция намерена потребовать от России погасить долг, а если она этого не сделает, то наложит арест на замороженные российские активы вместо этого. Отмечается, что бельгийские власти распространили такие планы среди стран "Большой семерки". Чиновники из двух стран-членов G7 заявили изданию, что сейчас это основной вариант разблокирования замороженных российских средств с целью передачи Украине.

Постпреды стран-членов Евросоюза 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных российских активов доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Киева. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".