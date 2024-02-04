2024-02-04T10:42:04+03:00
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Правительство продлило поддержку предприятий энергетики и ЖКХ
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Правительство РФ продлило меры поддержки программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается в официальном телеграм-канале... ПРАЙМ, 04.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило меры поддержки программ по развитию предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Федеральная финансовая поддержка реализации программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте, будет продолжена до 2027 года. В бюджете на 2024-2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
На эти средства планируется создать в каждом субъекте единого оператора ЖКХ, привлечь в отрасль квалифицированных специалистов, установить экономически обоснованные тарифы.
В 2023 году на поддержку таких программ из резервного фонда правительства было направлено около 960 миллионов рублей.