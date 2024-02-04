СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — ПРАЙМ. Варшава готовится к разделу Украины и поэтому выискивает исторические параллели и обоснования, заявил РИА Новости председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. В Крыму прокомментировали заявление польского президента о полуострове

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero указал, что Крым исторически принадлежал России и выразил сомнения, что Киев сможет вернуть его под контроль.

"Подобные заявления Дуды говорят только об одном — Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют — Восточные Кресы (польское название территорий нынешней западной Украины — ред.). Поэтому мы видим информационную кампанию по подготовке к откусыванию этих земель", — сказал Рогов.

Он полагает, что польские власти делают заявление по Крыму неспроста и преследуют свои корыстные интересы.

"Они тестируют общественное мнение, выискивают исторические параллели и готовят обоснование для захвата западных земель, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России", — заключил Рогов.

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.