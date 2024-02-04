МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Перекос в тарифной политике регионов является одной из причин недофинансированности сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), однако только за счет тарифов модернизировать отрасль невозможно, заявил в воскресенье журналистам на выставке-форуме "Россия" вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин анонсировал коренные изменения в сфере ЖКХ в 2024 году

Ранее вице-премьер сообщил, что в стране готовится масштабная программа модернизации сферы ЖКХ, и 2024 год станет для отрасли переломным.

По его словам, в отрасли накопилось множество проблем, в том числе из-за нехватки финансирования, в свою очередь вызванного рядом причин. Одной из них является политика регионов в части тарифов, когда местные власти не повышают расценки в рамках установленных лимитов.

"Где-то рост выше и хотят повышать, а где-то есть, например, лимит в четыре процента, а регион повысил на три. Да, он сделал хорошо для людей, но отрасль ЖКХ разорил, нет денег на инфраструктуру. Поэтому у нас эти перекосы в тарифах", — пояснил чиновник.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что "за счет тарифов модернизировать всё невозможно, и мы против этого". Медведев призвал продолжить работы по обновлению фонда ЖКХ

Вице-премьер рассказал, что модернизации, помимо работы с тарифами, будут способствовать несколько факторов. Во-первых, дадут результаты выделенные ранее прямые инвестиции. Во-вторых, в полной мере заработают механизмы инфраструктурных и казначейских кредитов. В-третьих, начнется реализация комплексных схем развития, которые приняты уже в 65 регионах. Кроме того, будут исправлены некоторые несовершенства законодательства.

В совокупности эти меры должны привести к тому, что объём реконструируемых и построенных сетей должен превышать объем ветшающих, добавил Хуснуллин.

Он также сообщил, что передачи предприятий в сфере ЖКХ в ведение государства не будет.

В начале года в ряде регионов России произошли несколько масштабных коммунальных аварий. На фоне этого некоторые общественные деятели высказали предложения о передаче отрасли ЖКХ в ведение государства.

"Сказать, что мы все передадим на муниципальный уровень, — я не уверен, что это правильное решение. Потому что если сегодня работают коллеги, плохо или хорошо, есть штаты, люди, почему мы считаем, что муниципалитет, взяв, будет точно управлять лучше? Не факт. Поэтому надо взвешенно к этому подходить", — сказал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в последнее время в части ЖКХ ведется активная работа с Генпрокуратурой.

"Смотрим, где не справляются, где не выполняют, значит, там, если понадобится, пойдем на неординарные меры. Но сказать, что давайте перераспределим на федеральный, региональный, муниципальный уровень — нет, такого не будет", — добавил он.