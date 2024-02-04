МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Инновационная инфраструктура Москвы увеличилась на четверть за пять лет, а за 2023 год в столице построили более 50 инновационных площадок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин отметил рекордно низкий уровень безработицы в Москве

"Технопарки, кластер "Ломоносов", многочисленные площадки для пилотного тестирования: инновационная инфраструктура столицы увеличилась на четверть за пять лет. Только в прошлом году в Москве появилась 51 новая инновационная площадка", — написал он в Telegram-канале.

Одной из них стал кластер "Ломоносов" — пространство, где ученые, студенты и молодые предприниматели создают инновации, находят партнеров и инвесторов. Резиденты — 60 компаний из сферы беспилотного транспорта, робототехники, биомедицины и нанотехнологий, экологии и геономии.

Кроме того, сюда относится и центр ассистивных технологий "Феникс" — пространство для создания и тестирования изобретений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Площадка объединяет город, разработчиков и пилотов-тестировщиков решений.

"Площадки пилотного тестирования инноваций — это больницы, реабилитационные центры, школы, университеты, строительные площадки, парки и другие пространства. Они тестируют инновационные решения, созданные российскими технологическими компаниями. В прошлом году к программе присоединились 43 площадки", — добавил мэр столицы.

Помимо этого, в категорию входят и технопарки — особый статус, который позволяет получить разные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. В 2023 году присвоили его шести производственным площадкам.