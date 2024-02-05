МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Спрос российских компаний на виртуальные рабочие места (VDI) в облаке вырос в два раза в 2023 году, подсчитали для РИА Новости аналитики CloudMTS, отметив, что больше всего затраты увеличились в сфере услуг. Глава МВФ спрогнозировала влияние ИИ на рабочие места

"CloudMTS … сообщает о том, что затраты российских компаний на виртуальные рабочие места (VDI) в облаке МТС в 2023 году выросли в два раза. Больше всего спрос увеличился в оптовой и розничной торговле и сфере услуг", — говорится в исследовании.

Директор департамента развития клиентов сервиса Эдуард Бавижев объяснил, что рост инвестиций компаний в такие места в облаке связан с увеличением спроса на удаленный формат работы. Так, сервис позволяет компаниям предлагать соискателям более выгодные условия трудоустройства за счет возможности работать удаленно. По его словам, VDI также повышает информационную безопасность предприятий: данные, с которыми взаимодействуют сотрудники, хранятся на удаленном сервере.

Отмечается, что чаще всего виртуальные рабочие места покупают компании, работающие в сфере услуг, на них приходится четверть всех подключенных сервисов. На втором месте по установке VDI находятся предприятия из оптовой и розничной торговли — 23%. Далее идут компании из сфер строительства, финансов, производства и разработки.

При этом больше всего за 2023 год спрос на виртуальные рабочие места в облаке вырос в оптовой и розничной торговле: затраты таких компаний увеличились в 9 раз. Следом идет сфера услуг, в которой данный показатель вырос в 2,8 раза. В финансовой отрасли рост инвестиций в VDI составил 2,4 раза, в сфере разработки — в 1,5 раза, а в транспорте — в 1,4 раза.

"Виртуальные рабочие места позволяют запускать требующие большого объема ресурсов программы без специализированного оборудования. К примеру, ПО для графического моделирования зданий, которое используется в строительных компания", — дополнил Бавижев.