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Торговый оборот между Россией и Нидерландами снизился на 84 процента
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Торговый оборот между Россией и Нидерландами в течение 2023 года снизился почти на 84%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постпред страны при ОЗХО Владимир... ПРАЙМ, 05.02.2024
бизнес, экономика, новости, нидерланды, россия, международная торговля
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ГААГА, 5 фев — ПРАЙМ. Торговый оборот между Россией и Нидерландами в течение 2023 года снизился почти на 84%, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге и постпред страны при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что торговый оборот между Россией и Нидерландами в течение 2023 года снизился практически на 84%. Спад внешнеэкономического взаимодействия объясняется санкционным давлением со стороны ЕС, а именно введением эмбарго на приобретение российской нефти, природного газа и каменного угля, что привело к фактическому сокращению потребления российских углеводородов", — сказал посол.
При этом в январе-августе 2022 года двусторонний товарооборот увеличился на 31,2% и составил 19,1 миллиарда евро. За тот период российский экспорт вырос на 57,6% и составил 16,6 миллиарда евро, импорт из королевства сократился на 37,6%, до 2,5 миллиарда евро.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.