МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла поправки в законопроект, который предусматривает запрет на установление неразумно высоких цен на товары в случае резкого увеличения спроса на них, пишет РБК со ссылкой на документ. ФАС оценит обоснованность комиссий банков для застройщиков

Согласно документу, цена товара считается экономически не обоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на пять процентов от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами. Среди факторов отмечают изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный фактор, а также "иные факторы".

Ранее в январе 2024 года было проведено совещание, на котором было поручено ФАС доработать законопроект и разработать критерии для определения значительного увеличения спроса и методику оценки роста затрат, влияющих на цены.

ФАС давно выдвигала идею штрафовать бизнес за необоснованное повышение цен на социально значимые товары. Законопроект, предусматривающий введение ответственности за необоснованный рост цен, появился в июле 2022 года. Проект заключался в разработке механизма регулирования компаний, увеличивающих цены на свою продукцию более чем на 30 процентов в течение 60 дней.