2024-02-05T10:39:49+03:00
2024-02-05T10:39:49+03:00
2024-02-05T10:39:49+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240205/842983994.html
Годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86 процента
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в Турции за январь составила 6,7%, а годовой показатель по итогам этого месяца — 64,86%, сообщил Институт статистики страны. "В январе индекс потребительских цен вырос на... ПРАЙМ, 05.02.2024
экономика, новости, турция, инфляция в турции, экономика турции
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/64/835406417.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/64/835406417.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/64/835406416.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/64/835406416.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/64/835406404.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83540/64/835406404.jpg
https://1prime.ru/News/20240205/842982741.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 5 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Турции за январь составила 6,7%, а годовой показатель по итогам этого месяца — 64,86%, сообщил Институт статистики страны.
"В январе индекс потребительских цен вырос на 6,7% и достиг 64,86% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция достигла пятимесячного максимума в месячном исчислении", — говорится в сообщении.
Неофициальная группа экономистов ENAG в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в январе, по их расчётам, вырос на 9,38%, а за последние 12 месяцев рост составил 129,11%.
Новоназначенный управляющий центрального банка (ЦБ) Турции Фатих Карахан ранее заявил, что регулятор намерен не допустить "ухудшения инфляционных прогнозов".