АНКАРА, 5 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Турции за январь составила 6,7%, а годовой показатель по итогам этого месяца — 64,86%, сообщил Институт статистики страны. В Турции объяснили подорожание курортного отдыха

"В январе индекс потребительских цен вырос на 6,7% и достиг 64,86% в годовом исчислении. Таким образом, инфляция достигла пятимесячного максимума в месячном исчислении", — говорится в сообщении.

Неофициальная группа экономистов ENAG в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в январе, по их расчётам, вырос на 9,38%, а за последние 12 месяцев рост составил 129,11%.

Новоназначенный управляющий центрального банка (ЦБ) Турции Фатих Карахан ранее заявил, что регулятор намерен не допустить "ухудшения инфляционных прогнозов".