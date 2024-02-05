2024-02-05T11:55:04+03:00
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2024-02-05T11:55:04+03:00
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Байден опять сквернословит. Теперь он обругал Нетаньяху, пишет СМИ
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Президент США Джо Байден в частных разговорах нелицеприятно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, пишет американская Politico ссылаясь на источники. По... ПРАЙМ, 05.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в частных разговорах нелицеприятно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, пишет американская Politico ссылаясь на источники.
По утверждению источников газеты, которые общались с Байденом, американский лидер, как и все демократы, относится к Нетаньяху с большим подозрением и даже называется его bad f****g guy ("чертов плохой парень" в цензурном переводе).
Правда Эндрю Бейтс — представитель Байдена, опроверг это, отметив, что и в публичных, и в частных разговорах Байден высказывает израильскому лидеру уважение.
Издание полагает, что американский президент боится, что Нетаньяху хочет более сильно втянуть Америку в войну на Ближнем Востоке, чтобы продолжать получать американское оружие и возможно даже американских солдат для участия в конфликте.
Ранее Байден был уже замечен за нецензурными высказываниями "за закрытыми дверями". В частности, своего соперника по выборам Дональда Трампа он называл "засранцем" и "придурком".