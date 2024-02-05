МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в частных разговорах нелицеприятно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, пишет американская Politico ссылаясь на источники. Байден нецензурно ответил на шутки Трампа, сообщили СМИ

По утверждению источников газеты, которые общались с Байденом, американский лидер, как и все демократы, относится к Нетаньяху с большим подозрением и даже называется его bad f****g guy ("чертов плохой парень" в цензурном переводе).

Правда Эндрю Бейтс — представитель Байдена, опроверг это, отметив, что и в публичных, и в частных разговорах Байден высказывает израильскому лидеру уважение.

Издание полагает, что американский президент боится, что Нетаньяху хочет более сильно втянуть Америку в войну на Ближнем Востоке, чтобы продолжать получать американское оружие и возможно даже американских солдат для участия в конфликте.

Ранее Байден был уже замечен за нецензурными высказываниями "за закрытыми дверями". В частности, своего соперника по выборам Дональда Трампа он называл "засранцем" и "придурком".