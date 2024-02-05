МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" готовят свои собственные антироссийские меры к 24 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Евросоюз при этом координирует свои меры со странами G7. ЕС намерен принять новый пакет санкций к годовщине СВО

"Меры ЕС координируются с союзниками по G7, и ожидается, что каждый из них опубликует свой собственный пакет санкций", — сказано в сообщении агентства, где отмечается, что публикация планируется до 24 февраля.

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.