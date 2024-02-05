МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российско-бразильский товарооборот в 2023 году достиг рекордного объема в 11 миллиардов долларов, заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Бразилия присоединяется к ОПЕК+

"В прошлом году наш взаимный товарооборот достиг рекордных 11 миллиардов долларов" — сказал посол на открытии выставки "Продэкспо".

По словам посла, экспорт из Бразилии в Россию в основном состоит из продуктов питания, преимущественно из сои, говядины, мяса птицы, кофе. Бразилия из России получает 24% всех импортируемых удобрений, а российское дизельное топливо питает сельскохозяйственную технику в стране, отметил посол.

"Мы хотим больше усилить взаимодополняемость наших стран, а также сделать так, чтобы еще в больше мере продукция Бразилии была представлена на российском рынке. Мы уверены, что эта динамика принесет взаимную пользу Бразилии и России", — заявил он.

Предыдущий рекорд во взаимной торговле был поставлен в 2022 году, по итогам которого товарооборот достиг отметки около десяти миллиардов долларов, об этом заявлял в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.