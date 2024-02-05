МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Неолибералы в США взбешены тем, что журналист Такер Карлсон прилетел в Москву и, возможно, возьмет интервью у президента России Владимира Путина, пишет The American Thinker. Такер Карлсон раскрыл причину приезда в Россию

Автор статьи называет их "вашингтонским болотом" и полагает, что они бояться, что мир узнает неприятную правду о действиях администрации американского президента Джо Байдена против России.

Карлсон — опытный журналист и прекрасно умеет разговаривать с разными людьми на разные темы. Но почему-то американскому консервативному истеблишменту это непонятно. Например, бывший конгрессмен Адам Киссинджер говорит, что Карлсон — предатель, политолог Билл Кристол считает, что журналисту не нужно теперь возвращаться домой в Америку.

Подобные высказывания выглядят как бред, отмечает издание. Сегодня Россия — сильно изолирована, но она очень интересна. И если кто-то приезжает в эту страну, его нужно похвалить за любую информацию. Но представители "вашингтонского болота", которые постоянно призывают щедро финансировать Украину и цепляются за свои контракты по консультативным услугам, возмущаются и стараются заглушить независимое журналистское расследование.

В Вашингтоне настолько боятся, что даже привлекли Совет национальной безопасности, который украл и слил в СМИ электронные письма и другие сообщения Карлсона, когда он захотел взять интервью у российского лидера в первый раз. "Путин — нормальный человек. Мы знаем его уже много лет, он никогда не был для нас проблемой, и было очень много моментов, в которые мы могли бы с ним сотрудничать, но не делали этого", — пишет автор статьи Моника Шоуолтер. По ее словам, в "вашингтонском болоте" сами создали вокруг Путина миф о монстре. А стоило бы еще несколько лет назад начать нормальный диалог с Россией о сотрудничестве.

Надо было подтягивать Путина к Западу, и не допускать отклонения на Восток. Но у "шайки" Джорджа Сороса и ненавистников России сил оказалось больше, и они одержали верх. А когда уже случился конфликт России и Украины, то все отношения с Кремлем покатились под откос. В Кремле ответили на вопрос об интервью Путина Карлсону

Так почему же в Вашингтоне так бояться, что Карлсон возьмет интервью у Путина, будто это станет катастрофой для них? Возможно, они бояться, что правда выйдет наружу, предполагает автор статьи.

И только один громкий голос прозвучал в защиту Такера — кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что в условиях, когда СМИ старого образца терпят крах, их ловят на лжи и пропаганде, представитель новых СМИ имеет полное право взять интервью у Путина. Миру нужно больше прозрачности, резюмирует издание.

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