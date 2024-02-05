МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Эквадор, после того как Россия ограничила ввоз из страны части бананов и гвоздик, при полном запрете рискует потерять практически до 754 миллионов долларов в год, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. В Россельхознадзоре разъяснили ситуацию с эквадорской гвоздикой

Ранее в феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов. Также через пару дней Россельхознадзор обратился к уполномоченным органам Нидерландов, Германии, Латвии, Литвы с просьбой прекратить сертификацию гвоздики из Эквадора в связи с выявлением в ней цветочного трипса. Поставки были совершены через эти страны Европейского союза.

Так, по итогам одиннадцати месяцев прошлого года Эквадор экспортировал в Россию бананов и продуктов из них на 691 миллион долларов, где на бананы в чистом виде пришлось 690 миллиона долларов, а на продукты из бананов — 500 тысяч долларов. Таким образом, в среднем за месяц поставки эквадора составляли около 63 миллионов долларов или 753,5 миллиона за год.

Всего за первые 11 месяцев прошлого года Эквадор экспортировал бананов на почти на 3,3 триллиона долларов. Таким образом на РФ пришлась примерно пятая часть экспорта южно-американской страны.

При этом Эквадор не предоставляет актуальные данные по экспорту гвоздик, но в целом за январь — ноябрь прошлого года страна экспортировала в Россию живых цветов на 800 тысяч долларов. Таким образом в среднем за месяц южно-американская страна продавала в РФ цветов на 72 тысячи долларов или 873 тысячи за год.

Суммарно поставки бананов и цветов эквадорцами россиянам за год составляют около 754 миллионов долларов.