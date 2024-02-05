БРЮССЕЛЬ, 5 фев — ПРАЙМ. Брюссель готовит новый 13-й пакет антироссийских санкций, затрагивающий многих физических и юридических лиц, его согласование еще не закончено, сообщил находящийся с визитов Польше глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его пресс-конференцию транслировали на сайте Еврокомиссии. Bloomberg: "Большая семерка" введет новые антироссийские санкции

"Мы готовим новый пакет санкций против РФ…. Работа продолжается, персональные санкции затронут много физлиц и организаций… Но пока нет окончательной договоренности стран-членов, я не могу говорить о деталях", — сказал он.

Боррель добавил, что антироссийские санкции обсуждают в Евросоюзе на ежемесячной основе.

Он также сообщил, что подготавливаемые меры затронут иностранный бизнес, который участвует "в обходе ограничений".

"Санкции включат компании из разных стран, которые участвовали в обходе санкций", — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит новый антироссийский санкционный пакет, который планирует ввести в действие к 24 февраля.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.