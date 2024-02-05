БУДАПЕШТ, 5 фев — ПРАЙМ. Будапешт не поддержит санкции, которые касаются энергетического сектора, атомной промышленности, а также внешних отношений Евросоюза, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. В Венгрии сорвалось заседание парламента по заявке Швеции в НАТО

Он подчеркнул, что позиция страны в отношении санкций однозначна: санкционная политика провалилась, поэтому в дальнейшем введении санкций смысла нет.

"Венгрия не примет никакого рода санкций, касающихся энергетики, атомной промышленности и угрожающих внешним отношениям ЕС с другими странами", — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Он также добавил, что принятие "демонстрационного пакета антироссийских санкций" в феврале из-за специальной военной операции (СВО) на Украине "сделало бы эту часть деятельности ЕС более несерьезной".

Сийрто также сообщил, что провел телефонный разговор с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, пригласил того в Будапешт.

После начала СВО коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская