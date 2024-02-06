МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Армия Великобритании не готова к возможной войне с Россией, признали в комитете обороны Палаты общин, пишет The Telegraph. В целом британская армия не готова к любой масштабной войне: у нее не хватает солдат и техники, оружия и боеприпасов. Роковая ошибка. Британцы могут зайти с оружием в Черное море

В ежегодном обзоре комитета по обороне сказано, что правительство "никогда не достигнет боевой и стратегической готовности", если не произвести срочные реформы. Для этого нужны деньги для боевой подготовки солдат в условиях операций. Комитет выявил, что 1,95 миллиарда фунтов стерлингов, которые были выделены весной 2023 года на военных, скорее пойдут на покрытие оборонного дефицита, а не пополнение запасов оружия.

Председатель комитета Джереми Куин считает, что королевство "должно принять вызов", поскольку все громче слышны предупреждения о том, что страны НАТО имеют всего три года для подготовки к гипотетическому российскому наступлению.

С 2010 года, по словам Куина, происходило "опустошение" вооруженных сил Британии, что подорвало ее боеспособность. При текущем "обшарпанном" состоянии армии, ее сил хватит только на два месяца борьбы с равным противником. Сегодня на каждые восемь солдат, которые увольняются из британской армии, приходят только пять новобранцев. Для того, чтобы привлечь в свои ряды солдат, Британия впервые за двадцать лет существенно увеличила их зарплаты. В Британии раскрыли слабость военно-морского флота страны

Однако кроме падения численности войск, основные недостатки вооруженных сил Британии —отсутствие внутренних мощностей для производства оружия, боевых машин и боеприпасов необходимыми темпами.

Королевство в ограниченных количествах заказывает ключевое оборудование, например ракеты NLAW, но не старается заключать долгосрочные контракты с местными производителями. И в этом заключается риск и грубая стратегическая ошибка, считают военные эксперты.

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