МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рост экономики России говорит об укреплении БРИКС, пишет британский UnHerd. Могильщики нефтедоллара. Что ждет страны, которые отвергли Америку

В прошлом году союз развивающихся стран заявил о том, что количество участников БРИКС увеличивается вдвое, и многим показалось, что это всего лишь бутафория и показуха. Но российская экономика растет быстрее, чем в западных странах, Индия также не отстает (в 2023 году, по оценкам МВФ, рост составил 6,7 процента, в 2024 году ожидается на уровне 6,5 процента), Иран справляется с преодолением санкций. Все это благодаря БРИКС.

Международный валютный фонд в начале февраля удивил своими прогнозами: экономика России в 2024 году опять будет расти темпами выше, чем у любой страны Запада. Ситуация прошлого года повторится. Одно из главных экономических изданий мира — британская Financial Times, рассуждая об экономической устойчивости России, отмечала, что страна "сидит на нефти" и "штампует танки".

Кажется, что страну хотят опять назвать "бензоколонкой", но не все сходится: правильнее говорить, что Россия — это серьезная индустриальная экономика, которая, в отличие от многих стран Запада, в состоянии массово производить современное вооружение, пишет UnHerd. Для сравнения — Германия, которая считается европейским экономическим локомотивом, летом 2023 года признала, что ее оружейный концерн Rheinmetall, который производит танки Leopard 2, перестал принимать заказы из Украины, поскольку у него есть проблемы с производственными мощностями. CNN: расширение БРИКС позволяет Москве дать отпор западной изоляции

Новый член БРИКС — Иран — объявил о росте экспорта иранской нефти почти на 50 процентов — до 1,29 миллиона баррелей в сутки. Причем основным покупателем стал Китай, также член БРИКС. По оценкам МВФ, ВВП Ирана в прошлом году вырос 5,5 процента, что больше любого показателя с 2015 года.

Экономика Китая делает перспективы для западных стран еще более мрачными. Эксперты весь прошлый год говорили, что китайская экономика "работает на холостых оборотах и не достигнет целевых показателей по ВВП". Но в декабре 2023 года Пекин заявил, что план по росту перевыполнен на 0,2 процента. Китайская экономика остается на четвертом месте по темпам роста ВВП среди стран из списка МВФ. У нее есть проблемы, но ни о каком серьезном кризисе речи не идет.

Общая проблема для стран БРИКС+ — это демография, потому что в большинстве стран союза рождаемость падает. Но это беда всех стран мира. Западу надо решить, как работать в изменившемся экономическом мире, иначе будет сложно вырваться из порочного круга самообмана, резюмирует британское издание.

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