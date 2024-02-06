МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" открывает офис в Китае и набирает людей в команду, пишет Reuters. Завод "Арктик СПГ 2" намерен начать первые отгрузки для поставок в Азию

Производитель природного газа из России хочет изучить маркетинговые возможности для поиска новых клиентов и продажи газа в условиях санкций. Сегодня "Новатэк" сталкивается с санкциями США, которые мешают планам компании по экспорту продукции нового мощнейшего проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2".

Это в очередной раз подтверждает намерения российского энергетического сектора развивать бизнес с Азией, особенно с Китаем. Продажа СПГ китайским покупателям позволит обойти западные санкции, считают эксперты. В прошлом году Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире покупателем СПГ.

По данным источников агентства, крупнейший российский производитель СПГ, в последние месяцы создал в Пекине команду по развитию бизнеса и маркетинга, ее возглавляет Сюй Цзиньхай, бывший руководитель китайского подразделения Газпромбанка. Китайский офис войдет в состав Novatek (China) Holdings. Эксперт раскрыл, почему может вырасти экспорт СПГ из России в 2024 году

Проект "Арктик СПГ 2" подвергся санкциям США в ноябре 2023 года, еще до запланированного запуска. "Новатэк" и партнеры, такие как французская TotalEnergies сообщили запланированным покупателям (китайской Shenergy Group и Zhejiang Energy, а также испанской Repsol), что поставки не будут доставлены. Другие инвесторы, в том числе China National Petroleum Corp (CNPC) и CNOOC Ltd, потребовали отмены санкций США.

"Новатэк" может начать отгрузку первой партии с завода "Арктик СПГ-2" в феврале 2024 года. В целом этот проект оценивается в 21 миллиард долларов и рассчитан на экспорт 19,8 миллиона тонн СПГ в год.