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В Китае призвали США стабилизировать экономические отношения
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США и Китай должны стабилизировать и развивать двусторонние экономические отношения, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Хэ Лифэн во вторник встретился с... ПРАЙМ, 06.02.2024
экономика, новости, сша, экономика, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕКИН, 6 фев — ПРАЙМ. США и Китай должны стабилизировать и развивать двусторонние экономические отношения, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.
Хэ Лифэн во вторник встретился с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо, который находится в Китае для участия в третьем заседании Китайско-американской рабочей группы по вопросам экономики.
"Обе стороны должны совместно реализовать важные договоренности, достигнутые в ходе встречи глав двух государств в Сан-Франциско, продолжать эффективно использовать канал Китайско-американской экономической рабочей группы, углублять обмены и сотрудничество", — заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он также отметил необходимость "стабилизировать и развивать китайско-американские экономические отношения, а также приносить больше пользы предприятиям и народам двух стран".