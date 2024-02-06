ПЕКИН, 6 фев — ПРАЙМ. США и Китай должны стабилизировать и развивать двусторонние экономические отношения, заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Ценовые войны. Конкуренция "китайцев" в России вышла на новый уровень

Хэ Лифэн во вторник встретился с заместителем министра финансов США по международным вопросам Джеем Шамбо, который находится в Китае для участия в третьем заседании Китайско-американской рабочей группы по вопросам экономики.

"Обе стороны должны совместно реализовать важные договоренности, достигнутые в ходе встречи глав двух государств в Сан-Франциско, продолжать эффективно использовать канал Китайско-американской экономической рабочей группы, углублять обмены и сотрудничество", — заявил Хэ Лифэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он также отметил необходимость "стабилизировать и развивать китайско-американские экономические отношения, а также приносить больше пользы предприятиям и народам двух стран".