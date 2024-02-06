МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в РФ, хотя часть показателей уже говорят о некотором снижении устойчивого ценового давления, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Великобританию ожидает самая высокая инфляция среди стран G7

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"В декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчете на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно", — пишут эксперты.

При этом, подчеркивают они, аналитические показатели ценовой динамики в целом "указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления, но в гораздо меньшей степени по сравнению с масштабом замедления роста инфляции в целом".

Отмечается, что проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным. Кроме того, в декабре понижательное давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.