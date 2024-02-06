2024-02-06T19:26:13+03:00
2024-02-06T19:26:13+03:00
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2024
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Аналитики ЦБ оценили темпы роста ВВП России
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Рост экономики России в четвертом квартале 2023 года продолжился, однако темпы замедлились, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. Выводы... ПРАЙМ, 06.02.2024
экономика, новости, россия, цб, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рост экономики России в четвертом квартале 2023 года продолжился, однако темпы замедлились, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
"Опубликованный Росстатом в конце прошлого года расчет ВВП по методу использования подтвердил предварительные оценки ускорения роста экономики в третьем квартале… Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста в четвертом квартале, однако ряд показателей указывает на замедление его темпов по сравнению с третьим кварталом", — сказано в сообщении.
Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года составил 5,5%, а за девять месяцев – 3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.