МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Рост экономики России в четвертом квартале 2023 года продолжился, однако темпы замедлились, говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год ухудшен

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

"Опубликованный Росстатом в конце прошлого года расчет ВВП по методу использования подтвердил предварительные оценки ускорения роста экономики в третьем квартале… Оперативная статистика свидетельствует о продолжении роста в четвертом квартале, однако ряд показателей указывает на замедление его темпов по сравнению с третьим кварталом", — сказано в сообщении.

Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года составил 5,5%, а за девять месяцев – 3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Росстата.