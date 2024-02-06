МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Международные инвесторы разочаровались в китайском рынке, убытки от вложений фиксируются последние три года. Такая ситуация связана с геополитикой и внутренними проблемами КНР, считает экономист, автор проекта "Китайская угроза" Никита Митрофанов. В Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров

"Из КНР последние несколько месяцев выводится капитал западными инвесторами, в том числе американскими, европейскими и британскими, и это очень сильно заметно. На фоне этого очевидно, что фондовые показатели страны будут падать", — приводит его слова газета "Коммерсантъ".

По мнению эксперта, на рынок также повлияло противостояние США и Китая, в том числе действия Пекина по отношению к доллару, а также экономические проблемы в самой республике.

Как пишет издание, инвестиции теряют смысл на фоне снижения цен на некоторые товары и услуги в стране. Кроме того, указывает Митрофанов, пересмотр оценки на будущее Китая на фоне ожиданий прибыли мог пройти не в пользу Китая.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз роста китайской экономики на 2024 год до 4,6 процента. При этом прогноз на 2025 год остался без изменений, составив 4,1 процента. Как отметили в МВФ, повышение прогноза связано с переносом воздействия более активного, чем ожидалось, роста в 2023 году и увеличением государственных расходов на наращивание потенциала для борьбы со стихийными бедствиями.