ВАРШАВА, 7 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Польши сократился за год на 70 процентов, сообщил в беседе с агентством РИА Новости посол России в Варшаве Сергей Андреев. Польша нагнетает атмосферу русофобии и "охоты на ведьм", заявил посол РФ

"За 11 месяцев 2023 года (данных за весь год пока нет) товарооборот между нашими странами составил 6 миллиардов долларов с небольшим — на 70% меньше, чем за тот же период 2022 года. Сокращение произошло в основном в результате отказа Польши от импорта российских энергоносителей", — отметил дипломат.

По словам Андреева, за исключением попавших под эмбарго нефти, газа, угля взаимные поставки оставались традиционными. Россия экспортирует в Польшу минералы, удобрения, древесину, металлы и пластмассы, в то время как Польша поставляет ХПК, машины и оборудование, а также готовые продукты питания в Россию. В связи с отсутствием российских поставок топлива, Польша прибегает к запасам газа из Норвегии и Балтийского моря.

В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. На Западе также не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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