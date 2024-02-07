МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ за январь 2024 года, по предварительной оценке, составил 308 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП, сообщил Минфин России. Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составил 3,2 триллиона рублей

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2024 года составил 2 396 млрд рублей, что на 76,6% выше объема поступления доходов в январе 2023 года", — сообщает Минфин.

"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января 2024 года составил 2 704 млрд рублей, что ниже уровня повышенной базы сравнения предыдущего года на 13,2% г/г", — отмечает министерство.

Соответственно, по оценке Минфина, дефицит бюджета РФ за январь 2024 года составил 308 миллиардов рублей, или 0,2% ВВП.

"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 1 721 млрд рублей и увеличились на 84,8% г/г по сравнению с пониженным уровнем поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов бюджета в январе прошлого года", — говорится в сообщении.

Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали поступления неналоговых доходов единовременного характера — в том числе платежи от аукционов о закреплении квот на добычу водных биоресурсов.

"Нефтегазовые доходы составили 675 млрд рублей, значимо превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 58,7% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть", — говорится в сообщении.

Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года Минфин связывает с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

"Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденными в законе о бюджете", — говорится в сообщении.