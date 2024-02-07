МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Страны в Восточной Европе готовы "раздербанить" соседнюю Украину, пишет сербская "Политика". Расчленить побежденного: за украинскими землями уже выстроилась очередь

Ведомые своими желаниями, они могут привести НАТО прямо к порогу России. Но Кремль этого не позволит, и найдет чем ответить охотникам на чужие земли.

Сегодня у государств-членов бывшего Варшавского договора (1955 — 1991 годы) опять нашелся повод для объединения интересов. Речь идет о разделе Украины.

В Польше, Словакии, Венгрии и Румынии говорят о готовности откусить от Украины по кусочку, и в соответствии со своими "историческими интересами" расширить собственные территории.

По их мнению, если Россия решила вернуть себе часть земель, то и у них есть право на то же самое. Некоторые сайты уже показывают новую карту Восточной Европы, где Украины как страны не существует.

Но между желаниями и возможностями большая пропасть. И не последнюю роль в реализации желаний восточноевропейских стран играет Россия. Все страны, которые хотят расшириться за счет украинских земель, входят в НАТО. И если эти страны добьются своего, то получится, что Альянс подойдет вплотную к границам России. Что останется от Украины? В США наметили контуры будущей сделки с Россией

В Кремле с таким мириться не будут, потому что именно из-за угрозы принятия Украины в НАТО и начался сегодняшний конфликт между Россией и Украиной. Одно из основных условий для прекращения боя — как минимум нейтралитет Украины. СВО закончится, когда в Кремле поймут, что создана достаточно большая и устойчивая демилитаризированная зона, которая станет гарантией того, что Украина (или США ее руками) не сможет своим оружием большой дальности ударить по территории России.

В Польше заявляют о своих претензиях на западную часть Украины (они отсылают к историческим границам Речи Посполитой в 1569 — 1797 годах). Напомним, в то государство входили части современной Латвии, Белоруссии, России, Эстонии, Румынии и Украины. Венгерский политик объяснил свое заявление о претензиях на Закарпатье

В Венгрии и Словакии считают, что имеют право на Закарпатье. Румыны требуют от президента Украины Владимира Зеленского соблюдать их права в Бессарабии, сенатор Диана Шошоака даже подготовила и направила в парламент Румынии законопроект о присоединении острова Змеиный, Северной Буковины и еще нескольких городов вместе с соседней Молдавией.

Но эти страны забываются в своих претензией: НАТО смотрит на них всего лишь как на "пушечное мясо", которое еще и покупает у Америки дорогое и малоэффективное оружие, резюмирует издание.

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