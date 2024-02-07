МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Не все поверили докладу МВФ о том, что экономика России сумела превзойти США и Европу, пишет венгерская The European Conservative. Запад уличили в самообмане из-за успехов России и БРИКС

Но сфальсифицировать данные об экономическом росте очень сложно, тем более МВФ пользуется четкими стандартами при сборе, обработке и анализе данных.

В обновленном докладе "Перспективы развития мировой экономики" говорится, что реальный темп роста ВВП США в 2023 году был 2,5 процентов, у России — 3 процента. В Европе экономика за прошлый год выросла на 0,1 процента с поправкой на инфляцию (данные Евростата).

Некоторым, вероятно, сложно смириться с тем, что Россия показала такой большой рост экономики. Так, норвежский эксперт по санкциям Эрленд Бьёртведт оказался недоволен тем, что антироссийские санкции не ударили по экономике России как ожидалось. Он считает, что России помогли военные расходы. Но это опроверг стратегический бизнес-консультант и специалист по России и Евразии Крис Уифер, который заявил, что у российской экономики рост масштабный и устойчивый. Могильщики нефтедоллара. Что ждет страны, которые отвергли Америку

Последний выпуск доклада МВФ — это не первый раз, когда организация дает положительную оценку российской экономике: она часто пересматривает свои изначально негативные прогнозы по России в сторону повышения, если есть объективные причины.

Аналитики могли бы сомневаться в данных по росту ВВП крупнейшей страны мира, если бы цифры исходили непосредственно от нее. Но МВФ является одним из самых авторитетных институтов экономических исследований и статистики и использует свои стандарты для расчетов и анализа.

Поэтому можно говорить, что статистика по российскому ВВП, которую дает авторитетный МВФЮ абсолютно надежна. Экономика на военных рельсах: какой сюрприз готовит Россия

И эта статистика говорит о том, что санкции против России не сработали. По своей сути экономика России не сильно отличается от других развитых промышленно развитых стран, как говорится в докладе МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook). Исходя из макроэкономического обзора на основе базы данных ООН у России сбалансированная экономика с приемлемыми темпами роста во всех отношениях.

В цифрах российского экономического роста от МВФ нет ничего подозрительного. Конечно, Западу обидно, что Москва справилась с санкциями, но уж точно не стоит "казнить гонца", то есть обвинять данные МВФ в подтасовывании статистики, резюмирует издание.

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