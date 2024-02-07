МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Дональд Трамп накажет Евросоюз, если победит на выборах, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники в команде политика. В Германии призвали Шольца уладить торговый конфликт с США до осени

У Америки и Европы расходятся мнения по некоторым торговым мерам, в том числе по отношению к Китаю: европейцы не проявляют к Поднебесной достаточно жесткости, что вызывает раздражение у Белого дома. Речь, очевидно, идет об отказе Брюсселя повышать тарифы на экспорт из Китая (алюминий, сталь и прочее). В свой первый президентский срок Трамп повысил тарифы для ввоза китайских товаров в США.

Кроме того, США при Трампе ввели 10-процентную пошлину для ввозимых в страну стали и алюминия из Европы (они частично были приостановлены в 2021 году нынешним президентом Джо Байденом). ЕС в ответ ввел тарифы, нацеленные на такие культовые американские товары, как мотоциклы Harley Davidson и бурбон Kentucky.

Если Трамп победит в ноябре, то он, вероятно, будет настаивать на том, чтобы торговые пошлины были возвращены. Такая же пошлина вероятно будет возвращена и для китайских товаров, ввозимых в Америку. Кроме того, США может принять контрмеры против цифровой пошлины, которые ряд стран Европы ввели в отношении американских технологических компаний в 2021 году.

По мнению собеседников агентства, Трамп разочарован тем, что ЕС не хочет применять более агрессивный подход в отношении Китая, и не ограничивает стратегическое инвестирование в китайские компании. "Трамп использует торговлю и тарифы в качестве переговорной тактики, чтобы заставить эти страны действовать в интересах США — вы видели это на примере НАТО", — считает один из неофициальных экономических советников Трампа Стивен Мур. Он напомнил, как Трамп в свой первый срок потребовал, чтобы союзники по НАТО выделяли больше денег на оборону.

"Европейский Союз делает все возможное, чтобы нанести ущерб американским компаниям. Он был бы весьма склонен встать на нашу защиту", — говорит союзник Трампа и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. А использование тарифной политики для Трампа является мощным рычагом влияния на переговорах. Перекрыть кислород. Америка придумала, как надавить на друзей России

По словам эксперта, многое будет зависеть от того, как Европа будет действовать в плане снижения тарифов на американские товары. Страны ЕС взимают налог на добавленную стоимость в размере от 15 до 20 процентов, и это ставит в невыгодное положение США: такие пошлины стимулируют европейские компании направлять свои товары в США, где нет национального налога с продаж.

Если Трамп вернется в Белый дом, то скорее всего он будет действовать быстро. В дополнение к идее 10-процентного тарифа Трамп обсудил с советниками вопрос о запрете TikTok Inc. в США и запрете электрокаров, произведенных в Китае или изготовленных из китайских запчастей, но затем собранных в других странах, например, в Европе или Мексике.