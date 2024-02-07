МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российская армия уже несколько месяцев активно атакует украинские войска. У ВСУ серьезная нехватка боеприпасов, которую солдаты Украины стараются компенсировать за счет использования беспилотников. Но это не сильно спасает их положение, особенно в Авдеевке, где идут упорные бои, пишет польская Gazeta Wyborcza. На Западе забили тревогу из-за катастрофы в ВСУ

В понедельник, 5 февраля, прошли 105 боевых столкновений, треть из которых была в районе Авдеевки (Донецкая область). Армия России также активна на Купянском направлении (Харьковская область), в районе Артемовска (Бахмут) и Марьинки (оба — Донецкая область). Они пытаются вытеснить солдат ВСУ с территорий, которые те заняли во время летнего контрнаступления в Запорожской области и с левого берега Днепра в Херсонской области.

Но особо тяжелые бои сейчас все-таки в Авдеевке, битвы за которую идут уже четыре месяца. Причем русским солдатам удается добиться заметных успехов, по некоторым данным они уже вошли в город. Занимающаяся анализом ситуации на фронте Deep State, пишет, что русские солдаты "лезут из всех щелей" и стараются занять и удержать позиции в Авдеевке. Также появляется информация, что скоро возможно новое наступление ВС России в Харьковской области, там собирают серьезные силы и технику.

А вот ВСУ испытывает острый дефицит артиллерийских боеприпасов: они выпускают в день в пять раз меньше снарядов, чем их российские противники. Эта проблема во многом возникла из-за во блокировки американской военной помощи и задержки поставок из стран Европы.

В отсутствии снарядов, украинские бойцы стараются все чаще использовать беспилотные летательные аппараты FPV, которые могут транслировать видео в режиме реального времени на монитор или очки пилота, а также могут нести боеприпас. Этими дронами солдаты ВСУ атакуют не только российскую технику, но и отдельных российских бойцов. В России разработали беспилотник с отечественным полетным контроллером

Киев хочет выпустить около миллиона дронов FPV в 2024 году, и считает, что по их количеству он превосходит противника. Но украинский генерал Дмитрий Марченко уверен, что дроны не могут в полной мере заменить артиллерию, так как это принципиально разные виды оружия.

У большинства беспилотников FPV дальность действия три-пять километров. У стволовой артиллерии западного производства дальность выстрела 30-40 километров, у ракетной (например, HIMARS) — 75 километров. Артиллерия также может вести заградительный огонь и поражать кассетными снарядами значительную площадь, чего дрон делать не способен, резюмирует издание.

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