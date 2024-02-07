МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Опрошенные Банком России аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2024 году до 1,6% с 1,3%, также улучшили прогноз по курсу рубля в этом году до 91,1 рубля за доллар с 92 рублей, следует из материалов регулятора. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год ухудшен

Прогнозы роста ВВП в последующие годы не изменились, как и оценка долгосрочных темпов роста (+1,5% ежегодно).

Эксперты ожидают, что инфляция замедлится до 4,9% в 2024 году (-0,2 процентных пункта к декабрьскому опросу), вернется к 4% в 2025 году и останется на этом уровне далее.

Ожидания аналитиков по средней ключевой ставке в 2024 году — 13,9% годовых (-0,1 процентных пункта). Прогноз на следующий год — в среднем 9,2% годовых (+0,2 процентных пункта). Ожидания по среднему уровню ключевой ставки к концу прогнозного горизонта выросли до 7,4% годовых (+0,4 процентных пункта).

Между тем аналитики по-прежнему ждут постепенного ослабления рубля к доллару. Прогноз на 2024 год — 91,1 рубля за доллар, на 2025 год — 93 рубля за доллар, на 2026 год — 95 рублей за доллар (пересмотр на −1,0–0,2% с декабрьского опроса).