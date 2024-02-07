2024-02-07T19:09:21+03:00
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2024
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ВВП России вырос на 3,6 процента в 2023 году
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ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата. "Объем ВВП России за 2023 год, по первой... ПРАЙМ, 07.02.2024
экономика, новости, россия, ввп, росстат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата.
"Объем ВВП России за 2023 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 171,041 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2022 года составил 103,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года составил 106,3%", — сообщается в документе.
В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство ждет рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет. Официальный прогноз министерства от сентября 2023 года исходил из того, что рост экономики в 2023 году составит 2,8%.