МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. ВВП России в 2023 году, по первой оценке, вырос на 3,6%, что практически совпало с оценками Минэкономразвития, следует из данных Росстата. Аналитики ЦБ оценили темпы роста ВВП России

"Объем ВВП России за 2023 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 171,041 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2022 года составил 103,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года составил 106,3%", — сообщается в документе.

В декабре глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что министерство ждет рост ВВП РФ в 2023 году в 3,5%, но формально пересматривать прогноз не будет. Официальный прогноз министерства от сентября 2023 года исходил из того, что рост экономики в 2023 году составит 2,8%.