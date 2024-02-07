МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Реальные располагаемые доходы россиян в 2023 году выросли на 5,4% после снижения на 1% годом ранее, в четвертом квартале прошлого года они ускорили рост до 8% в годовом выражении с 3,3% в третьем, свидетельствуют данные Росстата. Доходы Суэцкого канала в январе упали на 46 процентов

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличились на 5,4%, в IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 8%", — говорится в документе.

В публикации Росстата скорректирована динамика изменения реальных располагаемых доходов россиян в 2022 году, что привело к пересмотру значений и в 2023 году. Так, по обновленной оценке, в первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы выросли на 4,4% (прежняя оценка — рост на 4,6%), во втором — на 5,2% (против 5,1%), в третьем — на 3,3% (против 5,1%).

Что касается итогов 2022 года, оценка снижения реальных располагаемых доходов осталась прежней — они упали на 1%.

Минэкономразвития прогнозировало рост реальных располагаемых доходов россиян в 2023 году на 4,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,7%, в 2025 году — на 2,6%.