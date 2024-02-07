МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля составила 0,16%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. В ЦБ посчитали разговоры о замедлении инфляции преждевременными

"За период с 30 января по 5 февраля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%, с начала февраля – 100,11%, с начала года – 100,78%", — говорится в документе.