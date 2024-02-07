2024-02-07T19:18:22+03:00
2024-02-07T19:18:22+03:00
2024-02-07T19:18:22+03:00
2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240207/843011307.html
Недельная инфляция в России составила 0,16 процента
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Недельная инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля составила 0,16%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 30 января по 5 февраля 2024 года индекс... ПРАЙМ, 07.02.2024
экономика, новости, россия, инфляция, росстат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля составила 0,16%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.
"За период с 30 января по 5 февраля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,16%, с начала февраля – 100,11%, с начала года – 100,78%", — говорится в документе.