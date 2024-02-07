МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в декабре 2023 года вырос на 10,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после роста на 10,5% в ноябре, в целом за год — на 6,4%, следует из данных Росстата. Bloomberg: Трамп накажет Европу за введенные торговые меры против США

"Оборот розничной торговли в 2023 году составил 47,405 триллиона рублей, или 106,4% (в сопоставимых ценах) к 2022 году, в декабре 2023 года — 4,944 триллиона рублей, или 110,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года", — говорится в докладе статистического ведомства.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями за 2023 год вырос на 3,3% и составил 22,755 триллиона рублей. Оборот непродовольственной розницы вырос на 9,5% — до 24,649 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в 2023 году составила 48%, непродовольственных товаров — 52% (в 2022 году — 49,4% и 50,6% соответственно).

В 2023 году оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в 2022 году — 95,4% и 4,6% соответственно).