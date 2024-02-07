МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российские экспортеры, желающие освоить рынки Юго-Восточной Азии, должны постараться использовать свой шанс в период роста экономики региона, рассказали специалисты в области экспорта из Индонезии и Филиппин на полях выставки "Продэкспо" в Москве. Раскрыто, какой город в "тренде" у гостей с Ближнего Востока

"Наши страны — и Филиппины, и Индонезия — испытывают бурное развитие. Учитывая количество населения, увеличение до 20 процентов среднего класса, а также урбанизацию, многие мировые агентства предрекают становление Индонезии ведущей экономикой к 2050 году. Входить в развитые рынки — сложно, порог входа высокий, а сейчас, в период роста экономики, появился правильный момент. Российским компания, развивающим экспорт, важно не упустить свой шанс", — заявил РИА Новости Любарто Сартойо, соучредитель компании Maju Indonesia Rusia.

Основатель компании B2B Vostok Group Америго Татель также подчеркнул перспективы филиппинского рынка для российских экспортеров, отметив, что большой спрос могут иметь российские сладости.

"Филиппины — растущий рынок в 115 миллионов человек населения, средний возраст — 24 года. Привлекательно то, что на Филиппинах отсутствует коммуникационной барьер — большая часть населения говорит по-английски, все документы можно оформлять на английском языке", — добавил Татель.