МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признался, что американские экономисты ошиблись, и резкая инфляция больно ударила по американцам. Об этом он сказал в интервью CBS NEWS. Госдолг США достигнет абсолютного исторического рекорда к 2034 году

Глава ФРС рассказал, почему медлили с ужесточением кредитной политики и какие действия можно ожидать дальше. Пауэлл не считает, что ФРС справилась с инфляцией в США, хотя она и стала интенсивно снижаться в последние полгода. "Инфляция не умерла", ответил он корреспонденту.

При этом, в условиях, когда в стране снижается инфляция, есть сильный рынок труда (безработица всего 3,7 процента), ФРС не будет спешить со смягчением своей политики, то есть снижать свои ставки. Для начала монетарные власти хотят убедиться, что инфляция снизилась до таргетируемых 2 процентов. Но Пауэлл сказал, что в 2024 году начать снижать ставки "будет уместным".

При этом глава ФРС добавил, что в случае ухудшения экономики США, снижение ставок будет быстрее. Два главных фактора, которые ФРС учитывает при принятии решения о ставке — рынок труда и инфляция.

Несмотря на снижение инфляции, нельзя думать, что цены в США будут снижаться: на какие-то товары они упадут, в особенности те, на которые влияют сырьевые рынки, например — бензин. Но на общее падение цен ФРС не рассчитывает, что-то будет расти и дальше. Пауэлл признал, что американцы, видимо, не сильно довольны тем, что товары первой необходимости, такие как хлеб, молоко, яйца, мясо, сейчас стоят существенно дороже, чем до пандемии COVID-19. Долг домохозяйств в США за прошлый год достиг рекорда

Пауэлл подчеркнул, что ФРС не учитывает в своих решениях политику, например, предстоящие в этом году выборы президента США. Он добавил, что "встречает" в качестве главы ФРС уже четвертые выборы американского президента. ФРС — не политическая организация, и если в своих решениях она должна будет учитывать еще и политические факторы (помимо сугубо экономических), то это привело бы к не совсем правильным решениям, и экономика США бы ухудшилась.

"Мы не учитывали политику в своих решениях и не собираемся. Это вопрос добросовестности, которую мы разбазаривать не намерены", — заявил Пауэлл.

Он признался, что ФРС "проглядел" растущую инфляцию в 2021 году, и надо было ужесточать свою политику раньше. Пауэлл сказал, что экономисты полагали, что инфляция тогда ограничится сферой товаров и цепочками поставок, и экономика США сама быстро приведет себя в порядок и вмешательства ФРС не требуется. Но в четвертом квартале 2021 года в ФРС увидели, что все происходит не так, как они полагали, и необходимо начать "затягивать пояса" и повышать процентные ставки.

Пауэлл признался, что в последние годы сделал для себя несколько открытий. Например, как на экономику повлиял дефицит полупроводников в США. Пять крупнейших рыночных сюрпризов 2023 года в мире

"Честно, я не знал, что для производства автомобилей необходимо много полупроводников", — сказал глава ФРС. Но в Америке сложился их дефицит, так как полупроводники необходимы еще и для других товаров, которые покупали американцы. Американский автопром стал тормозить с выпуском автомобилей из-за нехватки полупроводников, а население, напротив, увеличило спрос на машины, так как не хотели пользоваться общественным транспортом. В итоге возник дефицит машин и цены на них выросли, что подтолкнуло и инфляцию. Как только проблему с полупроводниками в США решили (после пандемии поставки удалось наладить) и цены стали несколько снижаться.

Пауэлл сказал, что просит американский народ потерпеть и пережить трудные для экономики времена: со временем, снижение процентных ставок приведет к стабилизации цен на многие товары, к снижению ставок по ипотеке и так далее. Все, что делает сейчас ФРС — это для стабилизации экономики.

Глава ФРС особо отметил, что не хотел бы комментировать рекордный госдолг США — "за ним должен следить Конгресс", но считает, что "федеральное правительство США встало на неустойчивый финансовый курс". Госдолг растет быстрее, чем американская экономика и это не приведет ни к чему хорошему. Америке надо вернуться к стратегии, которая принесет больше стабильности, считает Пауэлл. Илон Маск: администрация Байдена стелет красную дорожку для нелегалов

Он пояснил, что во время пандемии США пришлось увеличить расходы, поскольку ситуация сложилась неординарная и экономику надо было спасать, но теперь пора возвращаться "ко взрослому разговору о том, что федеральное правительство должно принять устойчивый финансовый курс". И чем скорее это будет сделано — возврат к приоритету финансовой устойчивости, тем лучше.

Ситуация с госдолгом США тревожит Пауэлла, особенно, с точки зрения долгосрочной перспективы, поскольку, по сути, сегодня правительство берет в долг у будущих поколений.

"Каждое поколение должно само платить за то, в чем оно нуждается, а не передавать счета за покупки детям и внукам", — сказал глава ФРС, но добавил, что этот вопрос все-таки не находится в компетенции его ведомства.

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