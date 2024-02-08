АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. Новый управляющий Центрального банка Турции Фатих Карахан сообщил, что регулятор сохранил прогноз по инфляции на конец 2024 года на уровне 36%. Минэкономразвития обновил данные по инфляции в России

"Инфляционные ожидания сохранятся на уровне 36% в конце 2024 года, на уровне 14% в конце 2025 года", — сообщил Карахан в своем докладе в четверг. При этом в 2026 году инфляция ожидается уже на уровне 9%.

По его словам, "инфляция в стране достигнет пика в мае, а дезинфляция начнется во второй половине 2024 года".

По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.