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2024
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Новый глава ЦБ Турции сохранил прогноз по инфляции на конец 2024 года
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Новый управляющий Центрального банка Турции Фатих Карахан сообщил, что регулятор сохранил прогноз по инфляции на конец 2024 года на уровне 36%. "Инфляционные ожидания сохранятся... ПРАЙМ, 08.02.2024
финансы, экономика, новости, турция, цб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 8 фев — ПРАЙМ. Новый управляющий Центрального банка Турции Фатих Карахан сообщил, что регулятор сохранил прогноз по инфляции на конец 2024 года на уровне 36%.
"Инфляционные ожидания сохранятся на уровне 36% в конце 2024 года, на уровне 14% в конце 2025 года", — сообщил Карахан в своем докладе в четверг. При этом в 2026 году инфляция ожидается уже на уровне 9%.
По его словам, "инфляция в стране достигнет пика в мае, а дезинфляция начнется во второй половине 2024 года".
По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%. Турецкие власти рассчитывают, что к концу года инфляция снизится почти вдвое — до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек. В январе ЦБ Турции повысил учетную ставку до 45% с 42,5%.