МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Госдолг США является "серым лебедем" для мировой экономики: несмотря на свой гигантский размер, без дополнительных негативных факторов он вряд ли способен вызвать мировой кризис в обозримой перспективе, поделилась мнением с РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко. "Повесят на неугодных". В США ищут, кому спихнуть пугающий госдолг

"Проблема госдолга США — долгосрочная. Речь идет о "сером лебеде". Без дополнительных негативных триггеров проблема вряд ли способна спровоцировать в обозримой перспективе мировой кризис. Такими триггерами могут стать геополитика или глубокая рецессия в США", — полагает эксперт.

"В долгосрочной перспективе долговая проблема США способна привести к замедлению глобальной экономики и возникновению пузырей на финансовых рынках", — добавила она.

По прогнозу бюджетного управления конгресса США, публичный долг страны вырастет с 99% ВВП на конец 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю. Публичный долг составляет около 80% совокупного госдолга США.

При этом совокупный госдолг страны, согласно данным ФРС США, на конец прошлого года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов. Это максимальное значение за всю историю.