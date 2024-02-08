2024-02-08T12:31:55+03:00
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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240208/843017547.html
Эксперт назвала госдолг США "серым лебедем" для мировой экономики
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Госдолг США является "серым лебедем" для мировой экономики: несмотря на свой гигантский размер, без дополнительных негативных факторов он вряд ли способен вызвать мировой кризис в... ПРАЙМ, 08.02.2024
экономика, новости, в мире, сша, госдолг, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Госдолг США является "серым лебедем" для мировой экономики: несмотря на свой гигантский размер, без дополнительных негативных факторов он вряд ли способен вызвать мировой кризис в обозримой перспективе, поделилась мнением с РИА Новости начальник отдела аналитики и продвижения "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
"Проблема госдолга США — долгосрочная. Речь идет о "сером лебеде". Без дополнительных негативных триггеров проблема вряд ли способна спровоцировать в обозримой перспективе мировой кризис. Такими триггерами могут стать геополитика или глубокая рецессия в США", — полагает эксперт.
"В долгосрочной перспективе долговая проблема США способна привести к замедлению глобальной экономики и возникновению пузырей на финансовых рынках", — добавила она.
По прогнозу бюджетного управления конгресса США, публичный долг страны вырастет с 99% ВВП на конец 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю. Публичный долг составляет около 80% совокупного госдолга США.
При этом совокупный госдолг страны, согласно данным ФРС США, на конец прошлого года составил 123% ВВП, превысив 34 триллиона долларов. Это максимальное значение за всю историю.