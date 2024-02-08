МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россия высоко ценит доверие стран, которые продолжают сотрудничество, несмотря на вторичные санкции, старается свести риски для партнеров к минимуму, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Эксперт раскрыл перспективы российского ПО на рынках дружественных стран

"Мы высоко ценим доверие стран и конкретных компаний, которые продолжают сотрудничество с нами и с нашим бизнесом, несмотря на вторичные санкции. И со своей стороны всячески стараемся выстраивать работу с партнерами, чтобы их риски свести к минимуму", — сказал Решетников, выступая на одной сессий форума РСПП "Неделя российского бизнеса".

В этом контексте он также упомянул, что Россия продолжит работать над совершенствованием финансовой инфраструктуры и собственной системы страхования и перестрахования.

В числе приоритетов в международной торговле — расширение формата зон свободной торговли. "Сейчас у нас объем рынка, который открыт в режиме свободной торговли — это 350 миллионов человек. Конечно, надо двигаться дальше. Ставим задачу по ОАЭ, идут переговоры с Египтом, с Индонезией. Алжиру мы предложили войти в переговоры по зонам свободной торговли. В конечном итоге за счет расширения сети зон мы должны выйти на рынок 700 миллионов человек", — сказал Решетников.

Также, по словам министра, власти РФ планируют создавать выгодные и предсказуемые условия для инвестиций через соглашения об их поощрении и взаимной защите. Решетников напомнил, что такие договоренности действуют с 65 странами.

"Нам, конечно, нужно прорабатывать механизм поддержки ключевых инвестиционных инфраструктурных проектов за рубежом, в том числе, разделяя с бизнесом риски, которые там есть. Мы считаем, здесь государство должно иметь ресурсы, фонды в том числе, для участия в поддержке таких проектов в формате "младшего долга", — сказал Решетников, подчеркнув, что речь идет именно о поддержке российского бизнеса.