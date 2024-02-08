МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Взаимная торговля России и Соединенных Штатов по итогам прошлого года сократилась в 3,1 раза, до 5,2 миллиарда долларов, это оказалось минимальным значением с 1993 года, выяснило РИА Новости на основании данных американской статслужбы. Товарооборот России и Польши снизился на 70 процентов, заявил посол РФ

США в прошлом году приобрели у России товаров на почти 4,6 миллиарда долларов — это в 3,2 раза меньше, чем в 2022 году. Самыми заметными позициями в импорте, объем поставок которых превысил миллиард долларов, стали радиоактивные химические элементы и изотопы (1,21 миллиарда долларов, основная доля — почти 1,2 миллиарда — уран) и необработанная платина (1,16 миллиарда долларов).

Кроме того, в число самых востребованных у американцев российских товаров вошли азотистые минеральные удобрения (836 миллиона долларов), калийные минеральные удобрения (336 миллиона), ферросплавы, необходимые для производства стали, чугуна и сплавов (почти 202 миллиона) и удобрения с несколькими питательными элементами (почти 125 миллионов долларов).

В Россию, наоборот, Штаты поставляли заметно меньше товаров: экспорт за 2023 год составил 597 миллионов долларов, что в 2,8 раза ниже, чем годом ранее. Основными товарами американского экспорта в Россию стали вакцины — их Россия купила на общую сумму почти 124 миллиона долларов.

Также пятерку лидеров по экспорту в РФ вошли некоторые пищевые продукты (59,6 миллиона долларов), приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии, ветеринарии (59,1 миллиона), рентгенологическое оборудование (37,7 миллиона), а также некоторые лекарственные средства (36,2 миллиона).

При этом общая торговля двух стран по итогам прошлого года снизилась до минимальных значений за 30 лет, с 1993 года. Импорт со стороны США упал до минимума с 1997 года, а экспорт — до исторического минимума с 1992 года.

Западные страны в 2022 году начали вводить против России санкции, направленные на ограничение импорта и экспорта многих товаров. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов.