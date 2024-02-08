МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чехи все неохотнее оказывают военную помощь Украине, пишет Seznam zprávy. В Чехии напомнили о вине НАТО в ситуации на Украине

Часть из них даже начинает испытывать ненависть к украинцам, но при этом одновременно некоторые жители Чехии беспочвенно опасаются того, что станут следующими "жертвами" России.

Это кажется абсурдным, пишет автор статьи, который считает, что жители Чехии скоро будут сыты по горло проблемами украинцев и предпочтут, чтобы они проиграли русским.

За два года отношение чехов к украинцам сильно поменялось: согласно опросам, они стали даже ненавидеть последних из-за того, что жизнь самих чехов ухудшается. Они беднеют, и ищут, кто виноват в этом. Одна из причин бедности чехов — президент России Владимир Путин, который начал СВО и спровоцировал экономические потрясения.

Чехи часто говорят, что отправляют оружие и деньги ВСУ, то есть тратят собственные деньги на другое государство. Но не все так однозначно. В Чехии предрекли скорый раздел Украины

По словам советника по национальной безопасности Чешской Республики Томаша Пояра, в его стране заказывают и оплачивают производство оружия Украина, Нидерланды, США, Дания и другие государства. Хотя это и нелегко признать, Чехия тоже зарабатывает на этом конфликте: местные частные оборонные компании за 2023 год направили в бюджет на два миллиарда крон больше.

В материалах Министерства внутренних дел Чехии говорится, что в последнее время участились нападения на приезжих из Украины. Украинцам приписывают всякие преступления, то, что они не благодарны чехам за гостеприимство. Виноваты украинцы и в том, что симпатизируют (нео)нацизму, резюмирует газета.

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