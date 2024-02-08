МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Евросоюз предложил ввести санкции против около 55 компаний и более 60 физических лиц в рамках нового пакета мер, приуроченного к двум годам со дня начала спецоперации России на Украине, передает Bloomberg. Западные санкции стимулировали экономический рост России, заявили в ЕЭК

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, ограничения будут нацелены на отдельных лиц и фирмы, занимающиеся производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, используемых российскими оборонными фирмами для создания вооружений. Кроме того, рестрикции введут в отношении судоходных компаний, которые обеспечивают транспортировку "боеприпасов" из КНДР.

Также предлагается включить в санкционные списки нескольких военных и других чиновников и политиков, в том числе, бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а также директоров компаний, свидетельствуют документы. Списки могут измениться до того, как они будут согласованы государствами-членами.

Данный пакет санкций станет 13-м по счету после начала СВО и, как ожидается, будет ограниченным по объему. Группа государств-членов призывает блок быть более амбициозным и добавить к этому новые экономические санкции.

Россия не раз отвергала обвинения Запада в нарушениях санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи. При этом, как отмечал директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев, аналитики ООН, которые отслеживают возможные нарушения антикорейских ограничений, отвергали все вбросы Запада.