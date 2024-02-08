МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, столкнется с худшим кошмаров Европы во время своего визита в США на этой неделе, пишет Politico. Конгресс США проголосовал против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Он прибывает как раз в тот момент, когда республиканцы в Конгрессе, действуя по указанию кандидата в президенты Дональда Трампа, блокируют военную помощь Украине, ставя под угрозу судьбу находящейся в боевой готовности страны. В это же время передовые украинские войска жалуются на нехватку боеприпасов, а российские войска предпринимают серьезные усилия по захвату города Авдеевки.

Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке в качестве главного защитника Киева — роль, которую они никогда не хотели, предпочитая роль помощника Вашингтона.

С тех пор, как Россия начала СВО, Америка с большим отрывом стала крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. Но сейчас поддержка приостановилась, а уверенности в ее возобновлении нет. Получается, что для европейских союзников Киева мир перевернулся, отмечает издание.

По словам источника в правительстве Германии, Шольц и президент США Джо Байден, которые имеют хорошие, доверительные отношения, планируют встретиться один на один в Белом доме примерно на час в пятницу, 9 февраля. По мнению авторов, канцлер попытается добиться четкого ответа, продолжит ли Вашингтон финансировать Киев. Но, возможно, ответ Байдена не обрадует немецкого лидера. Bloomberg: Трамп накажет Европу за введенные торговые меры против США

Ситуация достаточно иронична: Шольц взял на себя инициативу Байдена. Германия была главным отстающим в предоставлении военной помощи Украине — и именно Байден подтолкнул правительство Шольца сделать гораздо больше. В то время немцы, опасаясь быть втянутыми в нарастающий конфликт с президентом России Владимиром Путиным, отказались отправлять тяжелое вооружение на Украину до тех пор, пока это не сделают первыми американцы и другие союзники по НАТО.

Да и сейчас, несмотря на неоднократные просьбы Украины, Шольц до сих пор отказывается предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, опасаясь, что украинцы могут использовать их для нанесения ударов по целям в России. Тем временем Великобритания и Франция предоставили крылатые ракеты. Теперь бремя лидерства все больше ложится на Шольца. По данным Кильского института мировой экономики, Германия уступает только США в предоставлении

военной помощи Киеву: за октябрь 2023 года она передала 17,1 миллиарда евро. Для сравнения, Великобритания предоставила 6,57 миллиарда евро, а Франция — всего 0,54 миллиарда евро. В Европе задумались о жизнеспособности НАТО из-за Трампа

Шольц подталкивает европейские страны к увеличению помощи Украине, а также выражает раздражение по поводу того, что Германия не пошатнула свою репутацию колеблющейся страны в отношении Украины, несмотря на предоставленную ею помощь.

Но даже если бы Германия и другие европейские страны смогли резко увеличить свои расходы на Украину, Европе сейчас не хватает мощностей для производства боеприпасов, в которых нуждается страна. ЕС наращивает производство боеприпасов и пообещал отправить в Украину 1,1 миллиона снарядов к концу года. Производственные мощности ЕС должны вырасти до 2 миллионов патронов в 2025 году. В Германии призвали поставить Украине ракеты Taurus

Хотя эти цифры будут значительными, время имеет решающее значение. Первоначально ЕС стремился поставить Украине 1 миллион снарядов к марту, но его производители не смогли достичь поставленной цели.

Германия и Европа в гораздо большей степени зависят от выживания Украины, чем США. Для европейцев поражение Украины может иметь катастрофические последствия для безопасности континента. Некоторые европейские политики признаются, что не могут спать по ночам от угрозы того, что Россия победит на Украине, а Трамп вернется в Белый дом, резюмирует издание.