НЬЮ-ЙОРК, 8 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости назвал инициативу ЕС использования доходов от российских замороженных активов "наследием коммунизма", которое Будапешт не хотел бы видеть. В Кремле не исключили изъятие активов ФРГ в ответ на "дочку" Роснефти

"Это весьма, весьма сложный вопрос, потому что я до сих пор помню, как коммунисты конфисковали активы в Венгрии у людей, которые всю жизнь работали ради того, что имели. Такого рода меры обычно зажигают в нашем сознании сигнал тревоги о том, что такое коммунистическое наследие – это не то, что мы хотели бы увидеть в наши годы", — заявил он в ответ на вопрос, поддержит ли Венгрия использование доходов от российских активов.

По его словам, Будапешт пока не видел конкретного сформулированного предложения.

"Если такое имеется, мы обязательно его рассмотрим и обсудим, но, вообще говоря, такое мое мнение", — добавил он.

Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС, на данном этапе предлагается хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.

При этом еще в середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. По его словам, Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.