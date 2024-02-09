МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Россия способна уменьшить влияние стран Запада в Арктике, пишет британская Daily Mail. В Минвостокразвития оценили турпоток в Арктику в 2023 года

Страны Запада и так отстают от России в освоении арктического региона, они даже могут никогда не догнать ее. В итоге Арктика может полностью перейти под влияние России и Китая.

Америка отстает от России в этом вопросе более чем на десять лет, считает издание.

Вашингтон волнует, что после начала СВО, Москва стала более активно сотрудничать с Пекином в вопросе освоения Арктики. В том числе, китайские компании помогают развивать Северный морской путь (СМП), который является кратчайшим маршрутом между европейскими портами и Дальним Востоком.

Сближение России и Китая в вопросе развития Арктики началось после начала СВО в 2022 году. После того, как Швеция станет членом НАТО, союзники США будут окружать Полярный круг, за исключением участка, контролируемого Россией.

А семь других стран, входящих в Арктический совет, уже прекратили сотрудничество с Москвой, пишет издание.

Россия умело использует свое партнерство с Китаем, привлекая их частный сектор в развитии Арктики, что демонстрирует более эффективный подход, чем подход у стран Альянса.