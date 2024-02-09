МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Атаки хуситов на суда в Красном море пока не влияют на мировую экономику, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью The Washington Post. В МВФ признали эффективность российской экономики

При этом она подтвердила, что из-за обстрелов снизились перевозки через Суэцкий канал, есть ряд проблем и с Панамским каналом.

Георгиева считает, что атаки на корабли в Красном море не настолько масштабны, чтобы пустить под откос прогнозируемый рост мировой экономики. От этого наиболее пострадал Египет, который получает существенные доходы от Суэцкого канала. По ее словам, сейчас страна теряет примерно 100 миллионов долларов в месяц из-за отказа судов пользоваться каналом.

Она признала, что от происходящего конфликта в Красном море есть небольшое давление на цены, но оно не настолько существенное, чтобы повышать прогноз по мировой инфляции в текущем году.

Георгиева рассказала, что объемы перевозок через Суэцкий канал существенно упали, а затраты на перевозку грузов морским путем и стоимость страхования выросли. По оценкам МВФ, объем транспортировки товаров через канал в январе 2024 года упали почти на половину, в сравнении с январем 2023 года. Панамский канал также страдает от снижения потока, но у него проблемы из-за засухи в регионе.