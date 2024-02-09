МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2024 году может вырасти еще как минимум на 20%, в результате чего превысит 288 миллиардов долларов, следует из комментария РИА Новости аналитиков Anderida Financial Group. Китай может нарастить импорт российского палладия

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что товарооборот России с Китаем очень сбалансированный и, по данным нашей страны, он составляет уже 230 миллиардов долларов. По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот двух стран за 2023 год вырос на 26,3%.

"Мы видим значительный рост товарооборота: в 2022 году он составил 29%, в 2023 — 26%. Очевидно, что в текущем году рост продолжится, так как в этом заинтересованы обе стороны. Скорее всего, он будет на уровне, превышающем 20%", — отметили аналитики.

По их мнению, структура торговли может сохраниться: Россия продолжит поставлять энергоресурсы, металлы и рыбу с морепродуктами, а в товарной структуре китайских поставок в Россию основное место будут занимать автомобили.

"Скорее всего, Китай будет заменять постепенно те товары, которые поставлял запад, так как эти ниши оказались свободными. Так, например, Россия может быть заинтересована в кооперации выпуска сложной машиностроительной продукции", — заключили они.